El actual aspirante a gobernador regional de Junín por Podemos Perú, Fernando Orihuela, tiene más cercanías con Vladimir Cerrón que con el propio líder de su partido, José Luna Gálvez. Junto al dueño de Perú Libre (PL), tiene múltiples procesos judiciales en curso y tres de ellos en fase de juicio oral.

Conexiones

La relación entre Orihuela y Cerrón es de larga data. El hoy postulante acompañó al fundador de PL en sus dos periodos como gobernador regional de Junín: 2011–2014 y 2019. En ese último año, Cerrón sería detenido tras ser sentenciado por negociación incompatible.

Con su salida, su vicegobernador y hombre de confianza, Fernando Orihuela, lo reemplazó en el cargo.

Tanta es su cercanía que ambos realizaron un viaje juntos. Un primer punto de destino, de acuerdo a los registros migratorios, fue Panamá. Los motivos se desconocen, pero el periplo se llevó a cabo en su primer periodo trabajando juntos, cuando el actual candidato laboraba como subdirector de la Dirección Regional de Salud de Junín (Diresa-J). Todo ocurrió en julio de 2011.

De otro lado, ambos personajes enfrentan o han enfrentado más de un proceso judicial. Cerrón no solo es investigado por presunta organización criminal y lavado de activos en casos como Los Dinámicos del Centro y Aportes al Partido Perú Libre. También se le ha señalado por un presunto desbalance patrimonial de hasta S/6 387 070 que correspondería al periodo 2008–2021.

El flamante cuadro político del partido de José Luna Gálvez también tiene su propio historial. En su haber registró procesos por presunto enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial.

Según señaló en su momento el fiscal del caso Richard Rojas, Orihuela continuó con el esquema de presunta corrupción que había impuesto Cerrón, el cual consistía en favorecer a determinados proveedores a cambio de pagos ilícitos.