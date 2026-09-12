El Poder Ejecutivo autorizó una transferencia de S/ 283 millones al Ministerio de Defensa para reforzar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas frente a posibles emergencias asociadas al fenómeno El Niño durante 2026. La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo 184-2026-EF, publicado en las normas legales de El Peruano, y contempla recursos para el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

El monto proviene de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas y será destinado a acciones de preparación, respuesta y rehabilitación dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Los recursos permitirán disponer de medios necesarios para intervenir ante eventuales emergencias y atender a la población afectada.

Parte del presupuesto será utilizado para garantizar el funcionamiento de vehículos aéreos, terrestres y marítimos empleados por las instituciones militares. Asimismo, se financiará la operatividad de los equipos mecánicos de ingeniería disponibles para labores durante situaciones de emergencia.

La transferencia contempla además el financiamiento de las brigadas especializadas y compañías de intervención rápida para desastres. Estas unidades tienen la función de brindar atención a la población y participar en las acciones desplegadas frente a fenómenos naturales.

El documento lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Defensa, Rafael Belaunde. La disposición forma parte de las medidas previstas para mantener operativas a las instituciones armadas ante una eventual ocurrencia del fenómeno El Niño.



