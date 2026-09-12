La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados se convirtió en la estación decisiva para el pedido de delegación de facultades del Ejecutivo.

Seis de las ocho comisiones que ya emitieron pronunciamientos (solo de forma consultiva) recomendaron no otorgarlas.

El escenario coloca a Constitución de Diputados ante una definición que puede determinar si el proyecto avanza hacia el Senado.

Al cierre de este informe, no obstante, surgía una nueva duda: Tres bancadas pedían al Gobierno el retiro de la solicitud de facultades y solicitan una nueva gestión dirigida solamente al combate contra el crimen y el Fenómeno El Niño. Mientras esto se resuelve, Constitución asoma como el grupo dirimente.

Votación por comisiones — Congreso del Perú Votación por comisiones ordinarias Cada cuadrado representa un voto emitido (A favor, En contra o Abstención), coloreado según el partido del congresista. No se incluyen los votos "No consigna", "Ausente", "En licencia" ni "Reemplazado". Elaboración propia a partir de actas de votación de comisiones ordinarias del Congreso de la República.

Cálculo

La distribución de la proyección en Constitución muestra un escenario ajustado (ver infografía).

Fuerza Popular (FP) concentra seis respaldos con Jaime Abensur, Luis Alegría, Karina Beteta, Cecilia Chacón, Pier Paolo Figari y Marco Pacheco.

Por su parte, Renovación Popular (RP) suma dos votos favorables con Frank Krklec y Roxana Rocha.

En total, ambos partidos sumarían 8 votos a favor a la solicitud del Ejecutivo.

Sin embargo, el bloque de izquierda concentra 9 votos en contra.

Juntos por el Perú (JP) reúne cinco votos contrarios con Giannina Avendaño, Jessica Pérez, Oswar Cahuaza, Analí Márquez y Graciela Chipana.

Por su parte, el Partido Cívico Obras aporta dos votos desfavorables al oficialismo mediante Heber López y Víctor Piñán. Similar a Ahora Nación (AN), que registra dos posiciones contrarias con César Muedas y Freshman Buitron.

No obstante, el Partido del Buen Gobierno (PBG) concentra la parte más incierta de la cuenta.

Tres diputados, Fernando García, Romina Uribe y Carmen Duarte tendrían la llave para elevar el pedido de facultades al Senado.

No obstante, García ya votó en contra en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes; y Uribe hizo lo mismo en Justicia y Derechos Humanos.

Solo Duarte no participó en las votaciones anteriores al ser suplente en dos comisiones (Infraestructura y Energía y Minas) y no integrar las otras seis.

Proyección de votos — Comisión de Constitución Congreso · Comisión de Constitución Ejecutivo busca votos de Buen Gobierno para las facultades en la Comisión de Constitución La proyección en Constitución registra ocho votos a favor, nueve en contra y tres pendientes. El Gobierno se reunió con la bancada liderada por Jorge Nieto, cuyos integrantes podrían modificar el escenario. 8 A favor 9 En contra 3 Pendientes Diputado Organización política Sentido Antecedentes en comisiones Elaboración propia a partir del seguimiento de votaciones en comisiones ordinarias del Congreso de la República.

Controversia

El pedido de Obras, JP y Ahora Nación, revelado ayer, para que se presente un nuevo pedido de facultades nace en las diferencias entre la senadora Martha Chávez de FP y el líder de PBG, Jorge Nieto Montesinos.

Nieto había planteado inicialmente que su agrupación concedería las facultades en aquello que considerara “urgente”, especialmente frente a la inseguridad.

“Vamos a conceder todo lo que sea urgente para que no tengan más excusas”, aseguró en una reunión con sus militantes.

Pero la postura de Nieto Montesinos cambió después de las declaraciones de Chávez sobre el trámite que podría seguir la iniciativa en el Senado.

Según la senadora, si Diputados cercenaba el pedido, el Senado podía restablecer el paquete total.

Así, Nieto cuestionó que la cámara revisora pueda alterar o rehacer lo aprobado por los diputados y vinculó esa posibilidad con una eventual vulneración del reglamento y de los límites constitucionales.

“Ahora lo estamos pensando. Después de la intervención de Martha Chávez y de otro importante senador, diciendo que no van a reconocer el reglamento del Senado y no van a aplicar los candados que ahí señalan”, señaló.

A esto, Chávez respondió públicamente y negó haber sostenido que FP desconocería el Reglamento del Senado, y cuestionó la interpretación de Nieto sobre sus declaraciones.

“Nieto no tiene el valor de admitir de qué lado está y busca excusas y miente. Jamás he dicho que FP ‘no va a reconocer el Reglamento del Senado’”, escribió en X.

Nieto no tiene el valor de admitir de qué lado está y busca excusas y miente. Jamás he dicho que FP "no va a reconocer el Reglamento del Senado". ¿Y eso de "cámara creativa"? Si mañana el rojerio decide incautar la propiedad, el Senado debe "acatar"? Pfff! https://t.co/kYaoUptfoI — Martha Chávez Cossío (@MarthaChavezC) September 11, 2026

Negociación

El cruce tuvo un efecto directo sobre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El premier Luis Galarreta se reunió ayer con la bancada del Partido del Buen Gobierno.

Según la PCM, el objetivo fue seguir construyendo consensos en torno a la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo.

En la reunión participaron los ministros de Defensa, Interior, Justicia, Agricultura, Vivienda, Economía y Producción.

“El país necesita acuerdos y resultados”, resaltó Galarreta.

El jefe del Gabinete Ministerial destacó que el Gobierno continuará impulsando el diálogo con todas las fuerzas políticas.

#PCMInforma | El premier Luis Galarreta se reunió con la bancada de Buen Gobierno de la Cámara de Diputados para seguir construyendo consensos en torno a la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo.



"El país necesita acuerdos y resultados". El jefe del… pic.twitter.com/oS1FkmPZiK — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) September 11, 2026

Revés

Entre tanto, tres bancadas del Congreso solicitaron formalmente al Poder Ejecutivo remitir un nuevo proyecto de delegación de facultades legislativas.

Los voceros César Augusto Holguin Loaiza (AN), Ernesto Zunini (JP), y Víctor Eduardo Piñán Mamani (Obras), suscribieron el oficio.

El documento fue dirigido a Galarreta e invoca los artículos 107 y 105 de la Constitución Política del Perú.

Los firmantes piden que el Poder Ejecutivo tenga a bien remitir al Congreso un nuevo proyecto de delegación de facultades legislativas.

El nuevo proyecto debe contener de manera expresa y preferente las materias de seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres y atención al fenómeno de El Niño.

Los solicitantes sostienen que esas materias concitan el mayor consenso ciudadano y urgencia nacional.

También expresa una grave preocupación institucional respecto del trámite legislativo actual.

Los firmantes advierten sobre el riesgo de que el Senado distorsione el trámite bicameral, invocando el artículo 104 de la Constitución.

Ese artículo establece que la delegación de facultades para legislar debe recaer sobre materia específica. Su aprobación debe ser expresa y diferenciada por cada tema.