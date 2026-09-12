La presidenta Keiko Fujimori anunció este 11 de setiembre la incorporación del economista José Chlimper, exsecretario general de Fuerza Popular, a la Secretaría Estratégica Presidencial, equipo creado en agosto de 2026 mediante decreto supremo.
Keiko Fujimori señaló en RPP que realizó una invitación formal a Chlimper, quien aceptó integrar este grupo de trabajo. La Secretaría estará conformada por entre cinco y seis profesionales con experiencia en el funcionamiento de la administración pública y la gestión orientada a mejorar la eficiencia del Estado.
Entre sus principales funciones se encuentra proponer a la Presidencia de la República la Política General de Gobierno, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, así como articular la coherencia de las políticas públicas y realizar el seguimiento de las prioridades gubernamentales.
La mandataria explicó que la Secretaría tendrá como tarea central elaborar un diagnóstico situacional sobre el funcionamiento del Estado y plantear alternativas para mejorar su gestión. Los avances del denominado mapa de gestión serán comunicados periódicamente a la ciudadanía.
Asimismo, Fujimori precisó que los integrantes del equipo no tendrán la condición de funcionarios públicos ni recibirán remuneración por sus labores. Los cargos serán desempeñados de manera ad honorem.
“Le he hecho la invitación y él ha respondido positivamente. Él es una de las personas”, declaró la presidenta en dicha emisora.
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