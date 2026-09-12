La presidenta Keiko Fujimori anunció este 11 de setiembre la incorporación del economista José Chlimper, exsecretario general de Fuerza Popular, a la Secretaría Estratégica Presidencial, equipo creado en agosto de 2026 mediante decreto supremo.

Keiko Fujimori señaló en RPP que realizó una invitación formal a Chlimper, quien aceptó integrar este grupo de trabajo. La Secretaría estará conformada por entre cinco y seis profesionales con experiencia en el funcionamiento de la administración pública y la gestión orientada a mejorar la eficiencia del Estado.

Entre sus principales funciones se encuentra proponer a la Presidencia de la República la Política General de Gobierno, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, así como articular la coherencia de las políticas públicas y realizar el seguimiento de las prioridades gubernamentales.

La mandataria explicó que la Secretaría tendrá como tarea central elaborar un diagnóstico situacional sobre el funcionamiento del Estado y plantear alternativas para mejorar su gestión. Los avances del denominado mapa de gestión serán comunicados periódicamente a la ciudadanía.

Asimismo, Fujimori precisó que los integrantes del equipo no tendrán la condición de funcionarios públicos ni recibirán remuneración por sus labores . Los cargos serán desempeñados de manera ad honorem.

“Le he hecho la invitación y él ha respondido positivamente. Él es una de las personas”, declaró la presidenta en dicha emisora.

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