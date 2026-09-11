Ya suman seis las comisiones en la Cámara de Diputados que han rechazado otorgarle facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Estas son las comisiones de Energía y Minas; Producción; Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital; Infraestructura, Vivienda y Transportes; Trabajo y Seguridad Social, así como Justicia y Derechos Humanos.

LAS PRIMERAS

En los mencionados grupos de trabajo se sometió a votación las opiniones consultivas sobre otorgar o no facultades al Ejecutivo por 120 días en diferentes materias.

En total, son 12 las comisiones que deben emitir una opinión y ser enviada a la Comisión de Constitución que preside Giannina Avendaño de Juntos por el Perú (JP).

Las comisiones de Energía, Producción, Infraestructura y Ciencia fueron las primeras en votar sus informes de opinión.

Las bancadas de JP, Ahora Nación y el Buen Gobierno han respaldado informes que declararon inviable dar facultades, mientras que Obras ha votado en diferentes sentidos.

Después se votaron informes en las comisiones de Infraestructura y Ciencia.

RECIENTES

En la Comisión de Trabajo se votó un informe que recomendaba viable entregar facultades.

Votaron en contra del documento 10 diputados y ocho a favor.

Ayer, la Comisión de Justicia votó un informe que declaraba inviable dar facultades.

En total, 11 legisladores votaron a favor del texto y cuatro en contra.

Por otro lado, las comisiones de Ambiente y Defensa si emitieron opiniones favorables de las facultades.

Los grupos que todavía tienen pendiente evaluar la solicitud del Ejecutivo son Economía, Desarrollo Agrario, Defensa del Consumidor y Modernización de la Gestión del Estado.