Arequipa: tres sectores considerados como críticos por riesgo de torrenteras en Cerro Colorado

Villa Cerrillos, Los Ángeles y Villarreal Chumbivilcas fueron identificados como los puntos más críticos en el distrito de Cerro Colorado ante el riesgo de activación de torrenteras durante la temporada de lluvias. Las zonas fueron inspeccionadas por autoridades regionales y locales como parte de las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño.

La verificación se realizó el martes por personal del Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, junto con representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito y de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

Durante el recorrido se revisaron las condiciones de Villa Cerrillos, la Asociación Vivienda Taller Los Ángeles y la Asociación Villarreal Chumbivilcas, sectores donde se ejecutan trabajos de prevención debido a la posibilidad de que las torrenteras se activen durante lluvias intensas.

Uno de los puntos que recibió especial atención fue la torrentera Chullo, en el sector del Puente de la Concordia, debido a su cercanía con áreas urbanas. En este lugar, las instituciones involucradas acordaron fortalecer las coordinaciones para atender de manera oportuna cualquier emergencia que pueda presentarse.

La inspección forma parte de las acciones que se realizan en la región para reducir los riesgos antes de la temporada de lluvias y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades ante posibles emergencias.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada sobre los pronósticos y evitar ocupar o transitar por zonas consideradas de alto riesgo, especialmente durante periodos de lluvias por el Fenómeno El Niño.