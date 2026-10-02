Chaparra construye mirador peatonal de 120 metros frente al mar en Arequipa

Un nuevo espacio para disfrutar del litoral de Cháparra se construye como parte del proyecto de mejoramiento de los servicios turísticos públicos de los balnearios de este distrito, en la provincia de Caravelí, en Arequipa.

La obra contempla la construcción de un paseo peatonal tipo mirador de 120 metros de longitud, que permitirá a vecinos y visitantes caminar frente al mar y apreciar el paisaje.

El proyecto también incluye la instalación de 10 bancas de descanso, ubicadas en diferentes puntos del mirador.

La intervención busca mejorar las condiciones de los espacios turísticos del litoral y ofrecer un lugar ordenado y accesible para las familias que acudan a los balnearios, especialmente durante la temporada de verano.

Según la municipalidad, uno de los objetivos fue generar puestos de trabajo a los pobladores del distrito, así como recuperar y poner en valor sus espacios frente al mar y ofrecer mejores condiciones tanto para sus habitantes como para los visitantes.