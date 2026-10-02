La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibió hoy las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Tailandia, Suecia, India, Austria y República Checa.

La ceremonia se desarrolló en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno y contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Durante el acto fueron acreditados Ek-on Khunacharoen, por Tailandia; Johanna Teague, por Suecia; Sugandh Rajaram, por India; Lydia Ladurner, por Austria; y Petr Mikyska, por República Checa.

La relación del Perú con estos países incluye distintos ámbitos de cooperación. Con Tailandia existe una Asociación Estratégica desde octubre de 2013, mientras que los vínculos con Suecia se enfocan en temas como democracia, desarrollo sostenible y comercio. Con India se busca ampliar la cooperación tecnológica, farmacéutica y económica, y con Austria destacan los vínculos comerciales, de inversión y turismo.

En el caso de República Checa, la agenda bilateral contempla asuntos económicos, culturales, educativos y científicos, además de oportunidades de cooperación en infraestructura, minería, energías renovables, agricultura y logística.