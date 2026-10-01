Se cierra el telón de los comicios para la alcaldía de Lima. A solo tres días de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, los diversos candidatos al sillón edil cerrarán sus respectivas campañas con mítines y otras actividades proselitistas.

El aspirante a burgomaestre capitalino de Somos Perú, Carlos Bruce, por ejemplo, se reunirá esta tarde con sus simpatizantes en el óvalo Las Palomas de Villa El Salvador, a la 3:00 p.m.

CARAVANA

El candidato de Fuerza Popular, Samuel Daza, tiene programada una serie de actividades. A las 8:00 a.m. tendrá una concentración en el estadio de Alianza Lima, luego de lo cual, en el Hotel Bolívar, ofrecerá una conferencia de prensa. A la 1:00 p.m. partirá en caravana a Ancón y a las 5:00 p.m., en ese distrito, presidirá un mitin.

Por su parte, el líder de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, candidato a primer regidor de Lima y posible alcalde si su partido gana los comicios –debido a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no define si podrá “reelegirse” en esa eventualidad– estará a las 4:00 p.m. en la Avenida de la Peruanidad, en Jesús María.

En tanto, el postulante a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, ofrecerá un mitin a las 6:00 de la tarde, en el cruce de los jirones Las Ortigas con Jardines, en San Juan de Lurigancho.

Mónica Yaya, aspirante aprista al sillón metropolitano, hará lo propio en el óvalo Breña, a las 7:00 de la noche.

La candidata de Ahora Nación a la alcaldía de la capital, Susel Paredes, también realizará un mitin. En su caso, en el Rímac, en la intersección de la avenida Alcázar con la calle La Pedrera, a las 5:00 de la tarde.

Otros aspirantes a burgomaestre, como Yehude Simon (Tierra Verde) y Carlos Gallardo (Buen Gobierno), cerraron sus campañas ayer.