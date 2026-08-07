El plazo para que los candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 (ERM2026) presentaran su renuncia venció el último miércoles.

Tras el cierre del trámite, hay 63 listas en las que el postulante a alcalde renunció y el aspirante a primer regidor es el burgomaestre que fue elegido en 2022, según el Instituto Aklla.

De aceptarse esas renuncias en los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dichos postulantes podrían volver al sillón municipal, una reelección encubierta.

Radiografía

Somos Perú concentra el mayor número de casos con 13, seguido por Alianza para el Progreso (APP), con 12, y Renovación Popular (RP), con siete.

En conjunto, estas tres organizaciones reúnen 32 de los 63 casos identificados, lo que representa poco más de la mitad del total analizado.

Entre los más representativos figuran el alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, quien asumiría la candidatura de Somos Perú.

Otro es el alcalde de Lurín, Juan Marticorena, que encabezaría la lista de APP; y el exalcalde de Lima, Rafael López-Aliaga, quien podría volver a la Municipalidad Metropolitana por RP tras la renuncia de Luis Rubio.

Análisis

La especialista en derecho electoral Silvia Guevara explicó a Correo la participación de los partidos en estos casos.

“Uno puede sospechar que la intención es apañar a un alcalde a reelegirse y, en esa medida, hay una responsabilidad compartida por parte de su organización política”, afirmó.

Para Guevara, esta ola de renuncias en las listas municipales es un modus operandi.

“Lo que denotan las renuncias de las cabezas de lista es una clara intención de evadir y de incumplir con la prohibición constitucional”, opinó.