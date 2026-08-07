A pocos meses de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del del próximo 4 de octubre, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de la región Junín continúan con el cronograma establecido para garantizar el desarrollo del proceso.

Según informó la gestora de la ORC de la ONPE – Junín, Lucy Galarza, el pasado 24 de julio se instalaron las cinco ODPE de la región: Chanchamayo, El Tambo, Huancayo, Jauja y Tarma. Además, ya se realizó el sorteo de los miembros de mesa.

​“Todos los ciudadanos ya pueden verificar si fueron seleccionados como miembros de mesa. Las capacitaciones serán presenciales y virtuales, habiéndose programado dos jornadas cruciales para el 20 y 27 de septiembre, donde los seleccionados se familiarizarán con la material electoral”, precisó.

​Para estos comicios, Junín registra aproximadamente 1,070,525 electores.

La ODPE Chanchamayo (que abarca las provincias de Chanchamayo y Satipo) alberga la mayor cantidad con 296,312 electores. Le siguen El Tambo (Huancayo y Chupaca) con 276,480; Huancayo provincia con 246,454; Jauja (Jauja y Concepción) con 126,647; y Tarma (Tarma, Yauli y Junín) con 124,631 votantes. Los locales de votación, se mantienen.