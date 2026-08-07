A pesar de que la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) dispuso que seis concesionarias del Sistema Integrado de Transporte (SIT), Cono Norte, Transcayma, Unión AQP, Etrabus, Megabus y Cotum, retornen al cobro de S/1, varias unidades continúan exigiendo S/1.30 e incluso S/1.50, situación que generó reclamos de usuarios y obligó a la comuna a anunciar una fiscalización más rigurosa.

El gerente de Transportes de la MPA, Yoni Calle Cabello, confirmó que las seis concesionarias perdieron la posibilidad de mantener la tarifa de S/1.30 por incumplir el procedimiento establecido para sustentar el incremento del pasaje, por lo que desde la notificación debían volver a cobrar S/1.

Explicó que las seis concesiones presentaron estudios económicos con información repetida y no individualizada, motivo por el cual quedaron fuera del procedimiento. En contraste, otras cuatro empresas aún mantienen observaciones pendientes y sostendrán una mesa de trabajo para definir si logran subsanarlas.

Pese a ello, la comuna reconoció que varias unidades de las seis concesionarias continúan sin acatar la disposición. Calle señaló que será necesario reforzar la fiscalización para verificar que el cobro de S/1 se cumpla en todas las rutas donde corresponde.

Además, indicó que las empresas son responsables de reemplazar los stickers donde aún figura la tarifa de S/1.30. De no hacerlo, la Municipalidad retirará la señalización que ya no corresponde y exigirá que las unidades exhiban el pasaje actualizado.

El funcionario recordó que el contrato de concesión contempla sanciones por alterar la tarifa autorizada. Incluso advirtió que la cláusula 114 permite resolver el contrato de manera anticipada cuando una empresa incumple obligaciones como modificar el precio del pasaje.

PROCESO DE ARBITRAJE

Por su parte, el gerente municipal, Alejandro Maldonado, precisó que las concesionarias pueden acudir a un arbitraje solo después de agotar el trato directo; sin embargo, aclaró que ese procedimiento no suspende la obligación de cobrar S/1 mientras se resuelve la controversia.

La alcaldesa Ruccy Oscco Polar dispuso ampliar los operativos de control y planteó incrementar de dos a tres los turnos de fiscalización, especialmente durante la noche, debido a las constantes quejas de pasajeros por cobros superiores a la tarifa vigente.

Los reclamos de los usuarios también evidenciaron que algunos conductores continúan cobrando S/1.30 y hasta S/1.50. Incluso se reportó el caso de pasajeros que tuvieron que pagar el monto exigido para poder descender de las unidades y evitar discusiones.

Frente a ello, la comuna exhortó a la ciudadanía a pagar únicamente S/1 en las seis concesionarias obligadas a reducir el pasaje y recomendó portar el monto exacto. Asimismo, pidió registrar fotografías o videos cuando se incumpla la disposición para iniciar procesos sancionadores. Respecto a las cuatro concesionarias restantes, Calle informó que aún conservan la posibilidad de mantener la tarifa de S/1.30 si logran levantar las observaciones formuladas por la Municipalidad durante el procedimiento de evaluación.

Mientras ello ocurre, la autoridad reiteró que las seis concesionarias notificadas ya no forman parte de ese proceso y deben respetar el cobro de S/1. De persistir el incumplimiento, la Municipalidad advirtió que aplicará las sanciones previstas en los contratos de concesión.