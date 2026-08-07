Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy viernes 7 de agosto en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 7 de agosto en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Herka Soluciones en el distrito de Characato se vende a 14.99 soles el galón, en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 18.70 soles, en el grifo Andrés Gorbeña en Av. N°2 en José Luis Bustamante y Rivero a 18.86 soles, en el grifo Coesti en la Av. Ejército en Yanahuara a 18.99 soles, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús a 19.32 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 7 de agosto en Arequipa?

La gasolina Premium en la Estación de servicios Dominic en el pueblo tradicional de Huaranguillo en Schaca a 20.05 soles, en el grifo Escen en la Av. Porongoche en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero a 20.09 soles, en el grifo Inversiones Meyca en la Av.Arequipa en Paucarpata a 20.19 soles, en el grifo Gamarra en Cerro Colorado a 20.23 soles, en el grifo San Felipe en Upis Rafael Belaunde en el distrito de Cayma a 20.39 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel DB5-50) hoy en los grifos?

Este 7 de agosto, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en la Estación de Servicios VCOP en la Av. Parra en el cercado de Arequipa se vende a 22.98 soles el galón, en el grifo JHP en Páucarpata a 23.25 soles, en el grifo Vipetros en la Panamericana Sur km 967 en La Joya a 23.57 soles, en el servicentro Rigo en la Av. Teniente Palacios en Miraflores a 23.65 soles, en la Gasolinera Villa Hermosa en el Cural en Uchumayo a 23.67 soles, en el Grupo Gamarra en Cerro Colorado a 23.68 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 7 de agosto en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús a 6.80 soles el galón, en el grifo Chaskygas en la Av. Industrial en Paucarpata a 6.80 soles, en el grifo Coesti en la Av. Jesús en Paucarpata a 6.85 soles, en el grifo Autrisa Automotriz en la calle Junín en el Cercado de Arequipa a 6.89 soles, en el grifo Don Felipe en la Prolongación de la Av. Dolores en José Luis Bustamante y Rivero a 6.89 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 7 de agosto?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Z Gas en el establecimiento Inversiones Meyca en la Av. Arequipa a 48 soles, la marca Progas en Servicentro A.Q.P. en la Av. Gutemberg en Alto Selva Alegre a 50 soles.