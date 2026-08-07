Siete casquillos de bala fueron encontrados por agentes de la Policía tras una balacera registrada en la Av. Martinelly, al costado del complejo Leones, durante la noche del jueves 6 de agosto, en el distrtio de Alto Selvaa Alegre.

El ataque estuvo dirigido contra una vivienda de dos pisos. Los disparos impactaron principalmente en las ventanas del segundo nivel y ocasionaron daños materiales. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida durante el hecho.

Tras la balacera, agentes de la Comisaría de Alto Selva Alegre y peritos de Criminalística acudieron al lugar para acordonar la zona, recoger los casquillos y otras evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido. Como parte de las diligencias, la Policía revisa las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores.

De acuerdo con información preliminar, uno de los ocupantes de la vivienda habría recibido amenazas antes de la balacera. Asimismo, la Policía no descarta que el hecho pueda estar relacionado con una disputa entre bandas criminales que operarían en la ciudad.

Mientras tanto, los vecinos de la zona expresaron su preocupación por la balacera y solicitaron a la Policía reforzar el patrullaje y la vigilancia, debido a que los disparos se registraron en un sector de constante tránsito de personas.