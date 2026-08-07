La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su país y Perú retomarán sus relaciones diplomáticas luego de que el Gobierno peruano otorgara un salvoconducto a Betssy Chávez, quien salió del territorio nacional en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

Sheinbaum explicó que Chávez permaneció bajo resguardo de Brasil mientras se coordinaba su salida y que las conversaciones con el nuevo Gobierno peruano se desarrollaron durante las últimas semanas.

“Es un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas, esta fue una solicitud que nosotros hicimos y es un elemento, una acción que de buena voluntad, digámoslo así, del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México”, remarcó.

La mandataria mexicana también afirmó que su Gobierno mantendrá su posición respecto a Pedro Castillo.

“Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú y nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto”, afirmó.