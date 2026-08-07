Ladrones dejan herido a joven en el Centro Histórico de Arequipa

Un hombre de 37 años terminó con cortes y abundante sangrado en el rostro luego de ser presuntamente asaltado y agredido por desconocidos en la tercera cuadra de la calle Nueva, en el Centro Histórico de Arequipa.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:05 horas de la noche del jueves. Según se informó desde el área de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, una patrulla que realizaba vigilancia por la calle Víctor Lira fue alertada por un conductor sobre una pelea que se registraba a pocos metros.

Cuando los serenos llegaron al lugar encontraron a Carlos Chañi, de 37 años, tendido sobre la calzada y con lesiones visibles en el rostro. El herido contó que había sido interceptado por varios desconocidos, quienes lo habrían golpeado y quitado sus pertenencias.

Debido a la gravedad de sus lesiones, los agentes solicitaron la presencia de paramédicos de la Municipalidad Provincial de Arequipa. El personal médico auxilió al hombre en el lugar y controló la hemorragia, posteriormente fue trasladado al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza por una unidad de Bomberos, donde ingresó al área de Trauma Shock para ser evaluado por los médicos.