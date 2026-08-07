Los aplicativos que ofrecen préstamos rápidos a través del celular y sin mayores requisitos, son informales y son la causa de la mayoría de las denuncias realizadas ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en lo que va de 2026. De las 1,486 denuncias registradas, 1,112 están relacionadas con estas aplicaciones, es decir, aproximadamente tres de cada cuatro casos.

En total, la SBS recibió 3,429 comunicaciones sobre posibles actividades financieras informales durante este año. La entidad advierte que el riesgo de estos aplicativos no solo está en las condiciones del préstamo, sino también en el acceso que pueden obtener a la información personal almacenada en los celulares.

Estas aplicaciones suelen ofrecer dinero en pocos minutos y con requisitos mínimos. El problema comienza cuando, para completar el supuesto préstamo, solicitan permisos para acceder a la lista de contactos, fotografías, videos y archivos del teléfono.

Con esos datos, los operadores pueden ejercer presión para cobrar. En algunos casos, envían mensajes amenazantes, realizan llamadas constantes o se comunican con familiares, amigos y otros contactos de la persona que recibió el préstamo.

También se han reportado situaciones en las que las aplicaciones depositan pequeñas cantidades de dinero sin que el usuario haya solicitado formalmente el crédito o cambian las condiciones que fueron ofrecidas inicialmente. Luego comienzan las exigencias de pago.

¿CÓMO EVITAR ESTOS PRÉSTAMOS?

La SBS recomienda tomar estas medidas antes de solicitar un crédito a través de internet o una aplicación:

Verifique que la empresa esté autorizada por la SBS . No entregue sus datos personales sin comprobar primero quién ofrece el préstamo.

. No entregue sus datos personales sin comprobar primero quién ofrece el préstamo. Revise los permisos de la aplicación. Desconfíe si pretende acceder a sus contactos, fotografías o archivos sin una razón clara.

o archivos sin una razón clara. No confíe en ofertas demasiado fáciles . Los anuncios que prometen dinero inmediato, sin evaluación y con pocos requisitos deben generar sospechas.

. Los anuncios que prometen dinero inmediato, sin evaluación y con pocos requisitos deben generar sospechas. Nunca pague dinero por adelantado para acceder a un préstamo.

Si ya es víctima de amenazas o cobros intimidatorios, guarde mensajes, audios, capturas de pantalla, números telefónicos y cualquier otra evidencia y presente una denuncia ante el Ministerio Público.

La SBS mantiene un registro de las empresas autorizadas para brindar servicios financieros y ofrece recomendaciones para identificar este tipo de negocios informales. Consulta el registro de empresas no autorizadas y supervisadas por la SBS.