El Hospital Belén de Trujillo marcó un nuevo hito en la salud pública del norte del país al convertirse en el primer y único establecimiento de esta parte del Perú en implementar la Terapia de Reemplazo Renal Continuo (CRRT) con tecnología de última generación para pacientes con falla renal aguda y en estado crítico.

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Este importante avance permitió brindar tratamiento especializado a una paciente con shock séptico, falla multiorgánica y lesión renal aguda severa, incrementando significativamente sus posibilidades de supervivencia mediante un procedimiento considerado el estándar internacional para este tipo de casos.

Este logro es resultado del decidido impulso que la gestión de la gobernadora regional Joana Cabrera Pimentel viene dando al fortalecimiento de la salud en La Libertad, priorizando la modernización de los hospitales, la incorporación de tecnología médica de alta complejidad y el desarrollo de servicios especializados.

Gracias a esta política de inversión, los establecimientos de salud de la región continúan elevando su capacidad resolutiva y acercando a la población tratamientos que antes solo estaban disponibles en hospitales de mayor complejidad del país.

Nuevo procedimiento

La innovadora terapia fue realizada mediante la plataforma multiFiltratePRO®, que permite la purificación extracorpórea continua de la sangre durante 24 a 72 horas en pacientes críticamente enfermos y hemodinámicamente inestables.

En este procedimiento se utilizó la modalidad CVVHD, complementada con el filtro EMiC®, tecnología de nueva generación que facilita la eliminación de toxinas y mediadores inflamatorios asociados a la sepsis, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad cardiovascular del paciente.

Referente de la medicina

Con esta incorporación tecnológica, el Hospital Belén de Trujillo fortalece la atención de pacientes con lesión renal aguda, shock séptico y falla multiorgánica, consolidándose como un referente de la medicina crítica y la nefrología en el norte peruano.

Este avance también reafirma el compromiso institucional de seguir incorporando procedimientos de alta complejidad que mejoren las oportunidades de recuperación de los pacientes más graves.El Gobierno Regional de La Libertad continúa respaldando este fortalecimiento del Hospital Belén con importantes inversiones en infraestructura y equipamiento.

Durante la actual gestión se adquirió un moderno tomógrafo, se renovó integralmente el centro quirúrgico, se entregó equipamiento médico valorizado en S/ 24 millones, se dotó de nuevas ambulancias y se ejecutan diversas acciones para modernizar los servicios hospitalarios, consolidando una atención de mayor calidad para miles de liberteños.