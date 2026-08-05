En su presentación ante el Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), el procurador público Martín Salcedo Salazar dijo que junto al Servicio de Administración de Bienes Inmuebles de Trujillo (SAIMT) recuperaron 28 inmuebles municipales en poder de terceros y que esta dependencia no contrató servicios de estudios jurídicos.

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Precisó que la labor de la Procuraduría responde al mandato legal de ofrecer una defensa jurídica eficiente en beneficio de la MPT y explicó cómo contribuyeron a proteger el patrimonio edil, reducir contingencias jurídicas económicas, recuperar bienes públicos y fortalecer la seguridad jurídica municipal y del patrimonio del Estado.

Hay una labor permanente orientada a identificar, administrar y neutralizar riesgos jurídicos. No se trata sólo de contestar demandas sino ver que los recursos públicos sean bien administrados y que los bienes públicos sean ocupados legalmente, dijo.

Precisó que atienden unos ocho mil expedientes judicializados, de los cuales más de seis mil son de materia laboral. La estrategia no está orientada únicamente a obtener resultados favorables sino a obtener resoluciones donde se declaren infundadas las pretensiones que carecían de sustento jurídico o de reducir significativamente las pretensiones económicas de los demandantes.

Citó como caso representativo un proceso promovido por un sindicato laboral por una pretensión patrimonial de más de 7 millones 500 mil soles, iniciado el 2004, como consecuencia de negociaciones colectivas, proceso en el que se logró finalmente reducir significativamente la pretensión económica a 398 mil soles.Cada parque o inmueble representa un bien de dominio público o del Estado y representa oportunidades para la ciudad.

En esa defensa, la Procuraduría desarrolló una estrategia integral junto al SAIMT y como resultado de ese trabajo se recuperaron 28 inmuebles de propiedad de la MPT mediante procesos judiciales de reivindicación, de desalojo y de procesos extrajudiciales.

“Dichos inmuebles representan un patrimonio de más de 11 millones de soles recuperados como patrimonio de la MPT”, manifestó. El bien inmueble recuperado más recientemente es el ubicado en el pasaje San Agustín N° 149-B, del cual se hizo la entrega formal del predio a la gerente del SAIMT, Margarita Marquina Julián.

SEDALIB

En esta sesión extraordinaria de Concejo, que presidió la primera regidora Eiby Guibert, también estaba prevista la presentación del gerente general de Sedalib para informar sobre las coordinaciones con la gerencia de Obras de la MPT para la reparación de pistas en Trujillo y los problemas presentados.

También respecto a la reactivación de pozos en relación al Fenómeno de El Niño y las acciones adoptadas para evitar un desabastecimiento de agua en Trujillo; respecto a un remate de chatarra y a la situación del directorio actual. Finalmente se dio a conocer que el funcionario envió un documento disculpándose por no poder asistir debido a una agenda contraída con anticipación.