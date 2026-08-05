Un operativo de la Policía Nacional del Perú permitió intervenir un inmueble situado en la intersección de los jirones Parinacochas y Antonio Raimondi, en La Victoria.

En el lugar fueron encontradas cerca de seis toneladas de piezas y accesorios para vehículos, cuyo valor supera el millón de soles.

Entre los objetos incautados figuran parachoques, faros, capots, puertas, aros, espejos retrovisores y parabrisas. La Policía investiga la procedencia de estos bienes y su posible relación con actividades vinculadas al robo y comercialización ilegal de vehículos.

Durante la diligencia también fue detenido Walter Campuzano Fernández, de 49 años, quien fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones y diligencias correspondientes.

El operativo contó con la supervisión del comandante general de la PNP, general de Policía Óscar Arriola, y del jefe de la Región Policial Lima Centro, general de Policía Jorge Castillo.