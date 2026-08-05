La presidenta Keiko Fujimori coincidió ayer con su par del Poder Judicial, Janet Tello, en la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza. Durante el evento, ambas tomaron la palabra para referirse al sistema de administración de justicia. Así, la mandataria reiteró su compromiso por el “respeto” a la judicatura, Tello, por su parte, alertó que existe un riesgo de interferencia en la institución.

Voces

El evento se inició al promediar el mediodía y se realizó al interior del Palacio de Justicia. La primera en tomar la palabra fue Tello, quien recordó el compromiso que Fujimori asumió el último 28 de julio.

Tello Gilardi recordó “que la presidenta de la república haya jurado en el cargo (y señalado) que respetará la independencia y la separación de los Poderes del Estado”, así como la democracia.

“Nos preocupa, sin embargo, que su juramento solemne, es decir, su palabra, contraste frontalmente con voces recientes que, desde el ataque y la diatriba hacia la judicatura, alientan peligrosas formas de intervención del Poder Judicial, las cuales son inadmisibles en un estado democrático”, indicó en aparente alusión a Fernando Rospigliosi y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En esa línea, abogó por jueces “libres de presiones políticas o de cualquier otra índole”.

A su turno, Fujimori inició su discurso señalando que la “ciudadanía demanda procesos rápidos, transparencia y lucha implacable contra toda forma de corrupción”.

“Declaro ante ustedes y ante la ciudadanía el absoluto respeto de mi gobierno a la separación de poderes, a la independencia del Poder Judicial, al Estado de derecho y a la institucionalidad democrática como garantía indispensable para preservar la libertad y estabilidad de nuestra nación”, agregó en su alocución.

Luego, sostuvo que apoyará “decididamente la implementación de las unidades de flagrancia, la modernización tecnológica, el avance del expediente judicial electrónico y la capacitación permanente de magistrados y servidores judiciales”.