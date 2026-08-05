El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) completó la conformación de su equipo económico de alta dirección con la incorporación de Fabrizio Orrego Peche como viceministro de Economía y de Erick Lahura Serrano como viceministro de Hacienda.

Los nombramientos de los nuevos viceministros se oficializó mediante resoluciones supremas que se publicaron ayer en el diario oficial.

Así, el equipo económico liderado por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, quedó conformado, además, por los dos viceministros, así como por el jefe del Gabinete de Asesores, Luis Alberto Arias Minaya, y la secretaria general del MEF, Kitty Elisa Trinidad Guerrero.

Entre las principales tareas que tendrán entre manos los integrantes del nuevo equipo del MEF es actualizar los datos del Marco Macroeconómico Multianual (MMM), además de elaborar el Presupuesto Público 2027 para presentar el proyecto de ley al Congreso, a más tardar este 30 de agosto.

Especialidad

Fabrizio Orrego es economista de la Universidad del Pacífico y doctor en Filosofía con especialidad en Economía por Carnegie Mellon University. Ingresa al MEF después de larga trayectoria en el Banco Central de Reserva (BCR).

La función del viceministro de Economía es la de diseñar, coordinar y supervisar la política macroeconómica, la política microeconómica y la promoción de la inversión privada.

Además de elaborar el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) con las proyecciones del Producto Bruto Interno (PBI) y de la inflación.

En tanto, el viceministro de Hacienda, Erick Lahura Serrano es economista, investigador y doctor en economía con más de 20 años de experiencia en el sector público. Ya ejerció como viceministro de Economía y de Hacienda, e investigador del BCR.

El viceministro de Hacienda se encarga de conducir la política fiscal, administrar los recursos públicos y coordinar la administración financiera del Estado. Dirige materias clave como el presupuesto público, el endeudamiento y la tesorería.