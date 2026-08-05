María Socorro Herrera Terrazas juró hoy como nueva consejera regional por Arequipa y asumió oficialmente el cargo, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó sin efecto la credencial de Marleny Arminta Valencia, quien pasó a ejercer funciones como diputada en representación de la región.

La incorporación de Herrera se da en calidad de consejera accesitaria y se extenderá hasta diciembre, cuando concluya la actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa.

No es la primera vez que Herrera ocupa este cargo. En febrero de este año también integró el Consejo Regional de manera temporal, tras la licencia de 60 días solicitada por Marleny Arminta Valencia para participar como candidata en las elecciones generales.

La ceremonia de juramentación se realizó en la sede del Consejo Regional de Arequipa. En ese acto, la presidenta del Legislativo regional, Norma Ortega, anunció que la nueva consejera presidirá la Comisión de la Mujer.

Tras asumir el cargo, Herrera manifestó que desempeñará sus funciones con responsabilidad y aseguró que dará continuidad a las labores de fiscalización que corresponden al Consejo Regional. “Asumo esta responsabilidad con compromiso y continuaré trabajando en fiscalización”, señaló.