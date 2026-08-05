La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados ya tiene los nombres de sus seis integrantes.

Y es que el primer caso que abordará el grupo será la denuncia que presentó una mujer por agresión contra el diputado Julián Pérez Mallqui de Juntos por el Perú (JP).

Precisamente, la bancada de izquierda designó como su representante a un polémico personaje: César Tito Rojas.

ANTECEDENTES

¿Quién es Tito Rojas? De acuerdo con reportes de la Dirección contra el Terrorismo de la PNP (Dircote), entre 2000 y 2004 habría visitado a internos sentenciados por terrorismo en el penal de Yanamayo, en Puno.

Además, fue presidente del comité electoral del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el brazo político de Sendero Luminoso.

Tito Rojas tendrá como tarea evaluar un caso de violencia. Sin embargo, el mismo fue sentenciado en 2016 por violencia psicológica en agravio de su hermana, por una disputa familiar por terrenos.

Dicha sentencia fue omitida en su hoja de vida como candidato ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), motivo por que fue multado con 22 mil soles.

Por otro lado, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, el Perú fue escenario de protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte y tras la destitución del golpista Pedro Castillo.

De acuerdo con información de Perú 21, un testigo protegido le entregó a la Fiscalía videos, fotos y audios de las reuniones donde se planificaron hechos violentos.

En la pesquisa se señala al diputado de Puno como parte de los dirigentes que ejerció control y dirección sobre las actividades de la organización que terminaron con la muerte de 18 personas en esa región.

Uno de los hechos tiene que ver con la caseta del peaje de Ilave que fue incendiada el 4 de enero de 2023.

Según la Fiscalía, el hecho fue organizado, planificado y dirigido por Tito Rojas y otros dirigentes.

César Tito Rojas omitió una sentencia por violencia. Foto: Archivo GEC

CAMBIOS

Los otros cinco integrantes de Ética son Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular), Heber López Letona (Obras) y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación).

Para el exoficial mayor del Congreso, José Elice, es importante que el Congreso precise los detalles de su reglamento, pues si bien se señala que cada bancada tendrá un representante, no indican si el voto de cada uno tendrá el mismo valor.

Esto debido a que cada bancada tiene un número de integrantes diferentes en el Congreso.

“Si el voto representa la proporcionalidad de tu grupo te verás obligado a tener la opinión de tu grupo y no votar de forma individual”, indicó.

En diálogo con Correo, consideró que es positivo que la Comisión de Ética solo tenga seis integrantes.

“Si son seis personas es genial, porque con ese número de personas se puede conversar mejor que con 12. Ya la cosa va a ser más franca, ya no tendremos tres representantes de una bancada, uno votaba a favor y otro no iba”, afirmó.