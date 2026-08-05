La Corte Superior de Justicia de Ica conmemoró ayer el Día del Juez y la Jueza con una ceremonia protocolar en la que participaron magistrados, representantes de diversas instituciones y autoridades de la región, quienes resaltaron la importancia del trabajo que desempeña el Poder Judicial en la administración de justicia.

Ceremonia protocolar

Entre los asistentes estuvo el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, quien participó en las actividades conmemorativas y expresó un reconocimiento a los jueces y juezas por la labor que realizan en el ejercicio de sus funciones.

Durante su intervención, la autoridad regional destacó la importancia de que la administración de justicia se ejerza con independencia, integridad y vocación de servicio, resaltando el papel que cumplen los magistrados en la protección de los derechos de la ciudadanía.

Asimismo, hizo llegar un saludo especial al presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, Eulogio Francisco Cáceres Monzón, a quien expresó su reconocimiento por la labor que viene desarrollando al frente de la institución judicial.

En el marco de la ceremonia también se puso en relieve el compromiso de fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones públicas, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia y promover una atención más eficiente para la población.

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