La noche del último martes la estación de trenes de Machu Picchu Pueblo era un caos. Miles de turistas trataban de retornar a Cusco y aguardan por noticias, en medio de la suspensión de odas las frecuencias de trenes debido a un incendio forestal.

La emergencia suscitada a la altura del Kilómetro 107 de la vía férrea Ollantaytambo - Machu Picchu Pueblo, obligó al concesionario del tendido a pasártelas las operaciones de trenes por seguridad.

Es que el incendio forestal, de tipo subterráneo, viene ocasionando el desprendimiento de rocas, ramas y raíces, las mismas que caen sobre las rieles y durmientes, como informó la municipalidad del sector.

“Como resultado de las labores de monitoreo y evaluación realizadas, se verificó que el incendio forestal continúa activo, presentando comportamiento subterráneo y superficial, afectando un sector de bosque primario, se propagó desde el km 107+450 hasta el km 107+150 de la línea férrea, extendiéndose hacia la parte alta, donde alcanzó un pico de difícil acceso para las brigadas de combate”, refiere textualmente el último informe sobre la emergencia.

También se informó que las labores de lucha contra el incendio se retomarán con una brigada de 15 combatientes forestales la madrugada de este miércoles desde las 05:30 horas.