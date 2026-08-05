Daniel Caesar anunció la expansión de su ‘Son Of Spergy Tour’ con nuevas fechas en Australia y Latinoamérica, confirmando su esperado primer concierto en Perú. El artista ganador del GRAMMY® se presentará el 8 de diciembre en el Duomo del Costa 21, como parte de la gira más grande de su carrera hasta la fecha y la primera en la que encabezará una serie de conciertos en arenas alrededor del mundo. La etapa latinoamericana también incluirá presentaciones en Bogotá, São Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile.

La gira acompaña el lanzamiento de Son Of Spergy, el aclamado cuarto álbum de estudio de Daniel Caesar, que debutó en el puesto N.° 4 del Billboard 200 y en el N.° 1 del Billboard R&B Albums Chart, convirtiéndose en el trabajo mejor posicionado de su carrera y en su primer álbum dentro del Top 10. El disco sucede a NEVER ENOUGH e incluye los sencillos “Have A Baby (With Me)”, “Call On Me” y “Moon”, explorando como eje central la reconciliación y, particularmente, la relación del artista con su padre.

Durante el último año, Daniel Caesar también alcanzó importantes hitos en su carrera. Recibió múltiples certificaciones de la RIAA, incluyendo el Doble Platino para Freudian y siete veces Platino para los éxitos “Get You” y “Best Part”. También fue distinguido con el International Achievement Award en los Premios JUNO 2026, donde obtuvo además los galardones a Mejor Grabación Contemporánea de R&B del Año y Compositor del Año. A inicios de este año, el artista inauguró 2026 con un celebrado segundo Tiny Desk Concert. “Tengo un enorme respeto por mi padre y lo admiro profundamente. Este álbum trata sobre darme cuenta de que soy exactamente igual a él. En ese sentido, habla de aprender a tener paciencia, respeto y admiración por mí mismo”, comparte el artista.

Las entradas para el concierto en Lima estarán disponibles en preventa exclusiva desde el miércoles 5 de agosto a las 10:00 a.m. por 48 horas, mientras que la venta general comenzará el viernes 7 de agosto a las 10:00 a.m, a través de Teleticket. Asimismo, los fans podrán acceder a distintos paquetes y experiencias VIP, que, según la opción elegida, incluirán entradas preferenciales, acceso a la prueba de sonido, ingreso anticipado, artículos oficiales de edición especial y otros beneficios exclusivos.