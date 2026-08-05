Luego de consolidarse como uno de los fenómenos musicales más grandes de Latinoamérica, conquistar los escenarios más importantes de Argentina y lograr dos sold out en sus últimas presentaciones en Lima, Airbag regresa al Perú con “El Club de la Pelea 2026”, la gira más importante de toda su carrera.

Los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli llegarán al Estadio San Marcos el próximo 14 de noviembre con una producción que promete convertirse en uno de los conciertos más impactantes del año.

Lo que distingue a esta gira es su impresionante propuesta escénica. “El Club de la Pelea 2026” presenta un espectáculo de gran formato que combina potencia musical, una impactante narrativa visual y una monumental escenografía. A ello se suman efectos especiales, un imponente diseño de luces, pantallas de última generación y una puesta en escena que ha sido ovacionada en cada ciudad donde se ha presentado.

Durante más de dos horas, Airbag interpretará un repertorio de más de 30 canciones, recorriendo los himnos que marcaron a toda una generación junto con los éxitos de su nueva etapa, como “Asuntos Pendientes”, “Blues del Infierno” y “Reptiles”, ofreciendo una experiencia que combina la fuerza del rock con una producción visual sin precedentes.

El presente de la banda es el resultado de un 2025 histórico. Airbag hizo historia al agotar cinco fechas consecutivas en el Estadio River Plate, convocando a más de 300 mil personas en un solo año, además de sumar otras cuatro funciones completamente sold out en el Estadio Vélez Sarsfield en el 2026. Un logro que hoy los posiciona como una de las bandas más importantes del rock en español.

Ese crecimiento también se refleja en “El Club de la Pelea I”, su más reciente álbum de estudio, producido íntegramente por los hermanos Sardelli. El disco ya supera los 300 millones de reproducciones en plataformas digitales consolidando una nueva etapa artística que impulsó a la banda hacia su mayor éxito internacional.

Ese momento histórico dio paso a “El Club de la Pelea 2026”, la nueva gira con la que Airbag reafirma el gran momento que atraviesa su carrera. El tour comenzó el pasado 23 de mayo con una propuesta renovada, nuevas canciones y una producción de gran formato que ha conquistado al público en cada presentación. Durante los próximos meses, la banda recorrerá Argentina, España, Chile, México, Perú y Uruguay, mientras continúa sumando nuevas fechas a un recorrido que sigue creciendo. En septiembre, Airbag llegará a Cusco con localidades completamente agotadas, una nueva muestra del gran presente del grupo y del alcance internacional de una gira que mantiene una enorme expectativa en cada uno de sus destinos.

La preventa de entradas estará disponible desde el miércoles 5 de agosto, con un 10% de descuento pagando con cualquier medio de pago a través de Teleticket.