El exdirector regional de Salud de Huánuco, Gustavo Barrera Sulca, denunció la presunta falsificación de su firma en un documento remitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), relacionado con el proceso de concurso interno del régimen laboral 276.

Según explicó, en junio autorizó el inicio del concurso interno mediante un memorándum dirigido a la comisión encargada de la convocatoria. Sin embargo, indicó que al día siguiente solicitó vacaciones por motivos de salud, las cuales, afirmó, venía tramitando de manera semanal debido a su condición médica.

Barrera sostuvo que, durante su ausencia, elaboraron un documento solicitando al MEF que las plazas de mayor nivel fueran modificadas a plazas de nivel inicial para favorecer a los postulantes. Aseguró que dicho oficio fue elaborado por las áreas de Recursos Humanos y especialistas de la Dirección Regional de Salud, pero que nunca lo firmó ni autorizó su envío.

“Ese documento no lo firmé yo. La firma no es mía y, además, aparece el cargo de director adjunto, que nunca desempeñé. Yo fui director regional”, manifestó.

El exfuncionario precisó que el documento estaba relacionado con doce plazas administrativas que serían sometidas a concurso y afirmó que decidió permanecer en Huánuco para presentar la denuncia correspondiente.

“No es mi firma. Con ese documento sorprendieron a la secretaria, una trabajadora de 69 años, quien, al ver una rúbrica, colocó mi firma electrónica para enviarlo a Lima”, declaró.

Barrera señaló que la autenticidad de la firma deberá ser determinada mediante una pericia grafotécnica y pidió que se identifique a los responsables de la presunta falsificación.

“Las cosas se hacen correctamente. No voy a permitir que se manejen de esa manera. Un documento que iba a ser enviado al MEF debía contar con mi autorización y eso nunca ocurrió”, afirmó.

Asimismo, indicó que la supuesta firma habría sido incorporada entre el 2 y 3 de junio, fuera del horario laboral, y sostuvo que esta situación afecta su imagen personal y profesional. “Esto termina perjudicándome. Yo no autoricé ese documento y el problema es que sorprendieron a la secretaria para que utilizara mi firma electrónica”, concluyó.