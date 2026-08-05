Con el propósito de brindar herramientas pedagógicas a los maestros que atienden a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), el Servicio de Apoyo Educativo (SAE) de la UGEL Huánuco desarrolla un programa formativo dirigido a la comunidad docente de la provincia.

El coordinador del SAE, Lincoln Esteban Alvino, explicó que el taller busca resolver las limitaciones que enfrentan los profesores al tener alumnos con alguna discapacidad en el aula, dotándolos de recursos y estrategias para ofrecer una enseñanza diversificada y personalizada.

La jornada consta de dos días de trabajo continuos (4 y 5 de agosto) y corresponde al segundo encuentro del año de un ciclo de tres capacitaciones que convoca a un promedio de 130 docentes de casi 90 instituciones educativas.

Durante las sesiones, los maestros aprenden a estructurar el Informe Psicopedagógico mediante instrumentos previos como entrevistas familiares y listas de cotejo para identificar fortalezas y barreras del estudiante, proceso que culmina con la elaboración del Plan Educativo Personalizado.

Basándose en estadísticas del Ministerio de Educación, el funcionario detalló que en el ámbito de la UGEL Huánuco se reportan aproximadamente 600 estudiantes con diagnóstico. Entre las condiciones registradas en los colegios de la jurisdicción destacan discapacidades visuales, auditivas, motoras e intelectuales, además de un número significativo de alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Finalmente, Esteban Alvino destacó que este es el segundo año de implementación del modelo SAE en Inicial, Primaria y Secundaria. Asimismo, precisó que la estrategia opera a través del SAEI Interno, conformado por docentes y profesionales de cada colegio, y el SAEE Externo, integrado por especialistas de la UGEL que brindan orientación técnica.