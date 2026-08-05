Con motivo del Día Internacional de la Planificación Familiar, establecimientos de salud de la región Ica realizaron diversas actividades de sensibilización e información dirigidas a la población, con el objetivo de fortalecer el acceso a conocimientos sobre salud sexual y reproductiva y promover una maternidad y paternidad responsables.

Charla profesional

En la ciudad de Ica, la Dirección Regional de Salud (DIRESA), en coordinación con el Hospital Santa María del Socorro, desarrolló una feria informativa organizada a través de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. La actividad reunió a profesionales de la salud que brindaron orientación personalizada a los asistentes sobre los diferentes métodos anticonceptivos disponibles en los establecimientos de salud.

Durante la jornada, obstetras y otros especialistas resolvieron consultas relacionadas con la planificación familiar, explicando las características, beneficios y formas de uso de los distintos métodos anticonceptivos, con el propósito de que la población pueda tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.

De manera paralela, el Hospital San Juan de Dios de Pisco también se sumó a la conmemoración mediante una jornada organizada por el consultorio de Obstetricia, donde se realizaron sesiones educativas, una feria informativa y actividades dirigidas a usuarios que acudieron al establecimiento de salud.

Durante esta actividad, el personal de salud brindó charlas orientadas a fortalecer el conocimiento sobre planificación familiar y promovió la importancia de acudir a los servicios especializados para recibir orientación de acuerdo con las necesidades de cada persona o pareja.

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