La mañana del último miércoles, aproximadamente a las 11:00 horas, se reanudaron las operaciones ferroviarias de salida y retorno de Machu Picchu.

Esto se dio luego de la autorización del Fetransa, empresa concesionaria de la vía, que autorizó el paso de convoys a través de la única vía que llega hasta Machu Picchu Pueblo.

“PeruRail informa que se retomará de manera progresiva las operaciones ferroviarias. Las primeras frecuencias autorizadas operarán con horarios sujetos a variación de acuerdo con la programación que será oportunamente informada”, señaló la compañía de trenes a través de un comunicado.

De esta manera, los pasajeros que quedaron varados tanto en Machu Picchu Pueblo como en Ollantaytambo, podrán acceder a viajar en las siguientes horas.

A continuación compartimos la estación de origen, frecuencia y hora de salida para hoy, miércoles 5 de agosto:

Ollantaytambo 71 10:25

81 10:45

301 11:00 601

83 11:15 501

Poroy 33 10:30

San Pedro

31 10:45

203 11:00

21 11:10

En tanto, las autoridades cusqueñas informaron que lograron evacuar hasta dos mil pasajeros varados anoche y la madrugada de hoy en la estación de trenes de San Pedro.

Sobre el incendio forestal que se registra a la altura del Kilómetro 107 de la vía férrea, el mismo que obligó a parar los trenes debido a la alta probabilidad de caída de rocas y troncos al tendido férreo, el siniestro continúa, pero ya estaría controlado.