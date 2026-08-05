El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA), anunció la incorporación de organismos especializados de Estados Unidos, Italia, España, Canadá y Alemania al proceso de investigación del accidente aéreo ocurrido en la provincia de Nasca, donde perdieron la vida los ocupantes de la aeronave. La convocatoria se realizó en estricto cumplimiento del Anexo 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con el propósito de garantizar una investigación técnica, objetiva y de alcance internacional.

Tragedia aérea

Como parte del procedimiento, la CIAA también notificó a los Estados vinculados con el diseño y la fabricación de la aeronave y del motor para que, de considerarlo pertinente, designen representantes acreditados y asesores técnicos que contribuyan con el proceso investigativo. La participación de especialistas extranjeros permitirá reforzar el análisis de las evidencias y determinar con mayor precisión las causas que originaron el fatal accidente.

Actualmente, el equipo de investigadores continúa desarrollando las labores de campo en la zona del siniestro, realizando el recojo de evidencias en coordinación con el Ministerio Público, entidad que conduce la investigación fiscal. Una vez culminadas estas diligencias en Nasca, la comisión se trasladará a la ciudad de Pisco, donde continuará con las investigaciones desde las oficinas de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, ubicadas en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Pisco, centro desde el cual se desarrollará el análisis técnico de la información y de los elementos recabados durante la inspección.

De acuerdo con los protocolos establecidos por la OACI, la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos elaborará un informe preliminar dentro de los 30 días posteriores al accidente, documento que contendrá los principales hallazgos de esta primera etapa.

El MTC exhortó la transparencia en conducir una investigación, independiente y basada en estándares internacionales de seguridad operacional, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del siniestro y fortalecer la seguridad de la aviación civil en el país.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO