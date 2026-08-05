Mayli Vivas Huamán, una ciudadana peruana de 21 años natural de Concepción, en la región Junín, falleció en Estados Unidos luego de recibir un disparo en la cabeza dentro de una vivienda ubicada en la ciudad de Jerome, en el estado de Idaho.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 9:27 p. m. del 21 de julio, cuando la joven se encontraba en una casa situada en South Birch Street.

Al llegar al lugar, agentes del Departamento de Policía de Jerome encontraron a la joven con una grave herida de bala.

Permaneció hospitalizada durante cuatro días

Tras el incidente, Mayli Vivas Huamán fue trasladada de emergencia al St. Luke’s Magic Valley Medical Center, donde permaneció internada y conectada a un respirador.

Luego de cuatro días de atención médica, la joven falleció el 25 de julio, según la información proporcionada sobre el caso.

Familiares indicaron que había viajado a Estados Unidos con el propósito de trabajar y contribuir al bienestar económico de su familia.

Novio pasó de testigo a investigado por asesinato

La llamada de emergencia al 911 fue realizada por Yerik Grover Laurente Huarcaya, de 23 años, pareja de la víctima.

Según su versión inicial, el arma de fuego se disparó de manera accidental mientras ambos la manipulaban o la limpiaban.

No obstante, el Departamento de Policía de Jerome informó que, tras el avance de las investigaciones, Laurente Huarcaya fue detenido y actualmente enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el disparo.

Madre de la víctima viajó a Estados Unidos

La madre de la joven, Noemí Huamán, viajó desde Concepción (Junín) hacia Estados Unidos para realizar los trámites correspondientes al traslado de los restos de su hija al Perú.