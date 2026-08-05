El exregidor y exalcalde encargado del distrito de El Tambo, Iván Medina, remitió el 4 de agosto una carta a la actual alcaldesa Jeny Andrés Livia, solicitándole abstenerse de realizar actos administrativos mientras se resuelve una medida cautelar presentada ante el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

misiva. En el documento, elaborado con el respaldo del estudio jurídico de Julio César Castiglioni, Medina solicita que la autoridad edil no ejecute disposiciones, decisiones administrativas, suscripción de documentos, emisión de resoluciones, designaciones, remoción o contratación de personal, celebración de convenios, ejecución presupuestal u otros actos relacionados con el ejercicio del cargo de alcaldesa.

La petición se fundamenta en la demanda constitucional de amparo presentada contra la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que acreditó a Jeny Andrés Livia como alcaldesa de El Tambo, luego de la vacancia de Medina. El exalcalde busca que se suspendan provisionalmente los efectos de dicha resolución mientras el Poder Judicial evalúa su recurso.

Al ser consultado sobre la legalidad de este pedido, el abogado y politólogo Gines Barrios explicó que la carta enviada por Medina no constituye una orden ni una obligación para la autoridad municipal, sino una pretensión dentro de un proceso judicial.

“Lo que está haciendo él es una pretensión que no necesariamente recae en una imposición. Él puede pedir lo que considere dentro de su recurso, pero eso no significa que tenga efecto obligatorio”, señaló.

Indicó que las decisiones administrativas tienen como finalidad proteger el interés público y que, por regla general, los recursos presentados contra resoluciones no suspenden automáticamente sus efectos.

Respecto a que Jeny Andrés Livia aún no había juramentado, pero ya contaba con la credencial emitida por el JNE, Barrios explicó que: “En los gobiernos municipales y regionales la juramentación es un acto protocolar y no necesariamente condiciona la habilitación del cargo si existe una acreditación oficial”, sostuvo.