El anuncio oficial de la llegada del papa León XIV al Perú despertó entusiasmo entre los ciudadanos de Chiclayo. La alcaldesa provincial, Janet Cubas, destacó la emoción de la ciudadanía por el regreso del sumo pontífice, quien estuvo al frente de esta diócesis durante varios años cuando aún era conocido como Robert Prevost.

La alcaldesa aseguró que Chiclayo ofrecerá un recibimiento multitudinario y acogedor al papa León XIV. Además, destacó el compromiso de la ciudadanía para mostrar una imagen positiva de la ciudad durante la visita.

“Con toda la colaboración de nuestros vecinos, que cada quien cuida su cuadra, cuida su barrio, estamos seguros que Chiclayo, la capital de la amistad, espera desde ya con los brazos abiertos a quien fuese nuestro obispo, Robert Prevost”, indicó la burgomaestre a RPP.

Ante el desafío logístico que representa la llegada del papa León XIV, la Municipalidad Provincial de Chiclayo reforzó las labores de preparación. La alcaldesa informó que se vienen fortaleciendo los servicios de limpieza pública y seguridad ciudadana en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Gobierno Regional.

Uno de los principales desafíos es el mejoramiento de las vías vehiculares y peatonales de la ciudad. Para avanzar con estas intervenciones, la municipalidad viene coordinando con la empresa de saneamiento local la gestión de recursos ante el Ministerio de Vivienda, además de articular acciones con el Gobierno Regional para acelerar los trabajos en los próximos meses.

El vínculo histórico entre el papa León XIV y Chiclayo también se refleja en el ámbito cultural y turístico. Janet Cubas recordó que, tras la elección del pontífice, se implementó una muestra museográfica con el apoyo de la Diócesis y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT).

Luego de recorrer ciudades como Arequipa, Cajamarca, Cusco, Trujillo y Lima como parte de una iniciativa impulsada junto al Mincetur, la exposición quedó instalada de manera permanente en el Palacio Municipal de Chiclayo, donde se ha convertido en un atractivo para estudiantes y turistas.

Este interés se incrementará considerablemente durante noviembre, cuando está prevista la llegada del papa León XIV. Según las proyecciones de la Gerencia Regional de Turismo, la ciudad recibirá a una gran cantidad de visitantes durante la visita papal.

“Definitivamente, se está esperando que el número de visitantes o concurrentes pueda ascender al millón”, enfatizo.