El alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, José Alejandro Madrid Álamo, inspeccionó los trabajos de limpieza y descolmatación que se ejecutan en el dren Japón - Turquía ante un eventual Fenómeno El Niño. Estas labores forman parte del plan de intervención que se viene desarrollando desde las últimas semanas y que continuará en otros drenes del distrito.

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La autoridad edil informó que los trabajos se realizan con maquinaria de línea amarilla del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de un convenio mediante el cual la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre asume el abastecimiento de más de 700 galones de combustible, además de brindar alimentación a los operadores y garantizar la seguridad y vigilancia tanto del personal como de la maquinaria.

Durante la inspección también participaron representantes del despacho de la flamante senadora Karla Schaefer, quienes sostuvieron una reunión con el burgomaestre y recibieron su solicitud para que tanto la senadora como la presidenta Keiko Fujimori visiten el distrito y constaten de manera directa las necesidades más urgentes de la población. Esto sucedió el fin de semana.

Finalmente, Madrid Álamo exhortó al Ejecutivo Central a destinar mayores recursos y apoyo a municipios como Veintiséis de Octubre, con el fin de fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante los anuncios de eventos climáticos, garantizando así una mejor protección para la población.