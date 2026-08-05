La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentó una colección gratuita de cuentos protagonizados por Torito, un personaje creado para acercar la educación financiera a niñas y niños mediante historias basadas en situaciones cotidianas.

La iniciativa forma parte de las actividades desarrolladas en el marco de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) y busca fomentar hábitos financieros desde los primeros años de vida.

Según la SBS, aprender a ahorrar, planificar los gastos y prepararse para afrontar imprevistos son competencias que pueden desarrollarse desde la infancia.

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1. Ahorrar ayuda a cumplir metas

En el cuento “El valor del ahorro”, los personajes Santiago y Sofía descubren que cuidar una mascota implica responsabilidades y gastos.

Con la orientación de Torito, comprenden que ahorrar de forma gradual les permite alcanzar objetivos sin depender exclusivamente de los adultos.

2. Tener un objetivo facilita el ahorro

En “El misterio del ahorro”, Sofía intenta reunir dinero para comprar un regalo, pero enfrenta dificultades para lograrlo.

La historia muestra que identificar los gastos y mantener un objetivo claro favorece el cumplimiento de una meta de ahorro.

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3. La prevención también protege la economía familiar

Los cuentos “¡Siempre listo!” y “Una aventura en pijama” enseñan que anticiparse a los riesgos puede evitar gastos inesperados.

La SBS destaca que acciones como planificar una salida o adoptar medidas de seguridad en el hogar también forman parte de una adecuada educación financiera.

4. Los seguros ayudan frente a los imprevistos

En “Un viaje seguro”, Torito explica de manera sencilla la importancia de contar con un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) antes de realizar un viaje por carretera.

El relato busca mostrar cómo los seguros brindan protección económica ante situaciones inesperadas.

5. Administrar el dinero implica tomar decisiones

A lo largo de las distintas historias, los personajes aprenden que cada decisión relacionada con el dinero supone elegir entre necesidades, deseos y metas.

La SBS resalta que planificar los gastos, conversar en familia y reflexionar antes de comprar son hábitos que pueden fortalecerse desde la niñez.

Materiales gratuitos para familias y docentes

Además de los cuentos de Torito, la plataforma de educación financiera de la SBS ofrece historietas, videos, juegos y materiales dirigidos a padres, madres y docentes para reforzar el aprendizaje financiero de niñas, niños y adolescentes.

Todos estos recursos pueden descargarse de forma gratuita desde el portal institucional de la entidad.