La película “Insaciable” llegará a los cines peruanos el 13 de agosto con una propuesta que combina el terror psicológico, el body horror y elementos sobrenaturales en una historia centrada en la obsesión por alcanzar un ideal de belleza.

Dirigida por Natalie Erika James, la cinta presenta una trama que explora los efectos de la presión social sobre la imagen corporal y las consecuencias de llevar esa obsesión al extremo.

Una estudiante de medicina enfrenta una presencia sobrenatural

La historia sigue a una estudiante de medicina que, tras atravesar una ruptura amorosa, decide sumarse a una peligrosa tendencia para bajar de peso: consumir cenizas humanas.

Lo que inicialmente considera una solución para transformar su cuerpo pronto se convierte en una pesadilla cuando una presencia sobrenatural comienza a perseguirla, mientras la protagonista enfrenta sentimientos de culpa, obsesión y una creciente pérdida del control sobre la realidad.

Natalie Erika James vuelve al cine de terror

La directora Natalie Erika James regresa al género con una propuesta que combina una puesta en escena inquietante con una narrativa enfocada en el impacto psicológico de los conflictos personales.

Según la producción, la película utiliza los recursos del horror sobrenatural y del body horror para desarrollar una reflexión sobre los estándares de belleza y las presiones sociales vinculadas con la apariencia física.

Reparto y estreno en Perú

El elenco está conformado por Midori Francis, Danielle Macdonald y Madeleine Madden, quienes interpretan a los personajes centrales de una historia marcada por el duelo, la obsesión y el horror.

“Insaciable” llegará a las salas de cine del Perú el 13 de agosto.