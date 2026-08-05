Tras el anuncio del Vaticano de que el papa León XIV visitará el Perú del 11 al 17 de noviembre, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, estimó que Chiclayo recibirá una masiva afluencia de fieles durante la estadía del sumo pontífice.

El gobernador proyectó que más de un millón de personas llegarán a Lambayeque para participar en las actividades oficiales del papa León XIV, una cifra que duplicaría la asistencia registrada durante la misa que el papa Francisco celebró en Huanchaco, donde se congregaron más de medio millón de fieles.

“Nosotros pensamos que vamos a llegar exactamente a un millón de personas o un poco más. Acuérdense que cuando vino el papa Francisco a Trujillo, a Huanchaco específicamente, esa misa consigo más de medio millón de personas”, declaró a RPP.

Con el objetivo de recibir a los miles de fieles, Pérez informó que se habilitarán tres mil hectáreas en el parque industrial y terminal portuario de Lambayeque. En este espacio se celebrará la misa central, cuya capacidad permitirá albergar hasta a dos millones de personas.

En cuanto a los accesos, Jorge Pérez explicó que la Panamericana Norte será la principal vía de ingreso y salida al recinto. Además, adelantó que se viene diseñando un plan de desvío para evitar la congestión vehicular, el cual incluirá una ruta alterna por los distritos de Cayaltí, Zaña y Sipán.

El gobernador admitió que los 90 días disponibles para ultimar los preparativos representan un reto logístico de gran magnitud. Sin embargo, destacó que las labores se ejecutan de forma coordinada con los tres niveles de gobierno, además de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los Bomberos y la Cruz Roja.

Como parte de los preparativos, Pérez pidió el apoyo de las instituciones públicas y privadas para disponer de colegios, parroquias y otros espacios de hospedaje para los visitantes.

“Nuestros hermanos que van a venir en peregrinación no vienen a una cama cómoda; vienen a peregrinar y a estar 12 horas con nuestro papa León XIV”, afirmó.