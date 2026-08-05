El Vaticano confirmó que el papa León XIV realizará una gira por América Latina del 6 al 17 de noviembre, que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú, en el que será su primer viaje apostólico a la región desde el inicio de su pontificado.

De acuerdo con el comunicado de la Santa Sede, el pontífice llegará al Perú el 11 de noviembre y permanecerá hasta el 17 de noviembre, recorriendo las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La Santa Sede precisó que el itinerario completo será difundido en las próximas semanas.

Un regreso al país donde desarrolló su misión pastoral

La visita tendrá un significado especial debido a la estrecha relación del pontífice con el Perú.

Antes de ser elegido papa, Robert Francis Prevost desarrolló durante más de dos décadas una labor misionera en territorio peruano y ejerció como arzobispo de Chiclayo. Además, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

Tras el anuncio oficial, el Arzobispado de Lima expresó su entusiasmo a través de sus redes sociales con el mensaje: “¡Vuelve a casa!”.

Será la primera visita de un papa al Perú desde el viaje realizado por Francisco en enero de 2018.

La gira comenzará en Uruguay y continuará en Argentina

El viaje apostólico se iniciará en Uruguay, donde León XIV permanecerá del 6 al 8 de noviembre. Durante su estancia visitará Montevideo, Paysandú y Florida, ciudad donde se encuentra el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.

Posteriormente viajará a Argentina, donde permanecerá hasta el 11 de noviembre. El recorrido incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, sede de la basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de los argentinos.

La visita marcará el regreso de un pontífice a Argentina tras casi cuatro décadas. El último fue Juan Pablo II, quien visitó el país en 1987.

Expectativa por el programa oficial

El Vaticano informó que la gira se realizará por invitación de las autoridades civiles y eclesiásticas de los tres países.

Aunque aún no se han detallado las actividades que desarrollará el papa en cada ciudad, se espera que el programa oficial sea anunciado próximamente.