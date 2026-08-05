Las autoridades del condado de Los Ángeles detuvieron durante el fin de semana a un hombre armado dentro del club de golf del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ubicado en Rancho Palos Verdes. La intervención ocurrió antes de la visita del mandatario a ese recinto, donde tenía previsto participar en un evento de recaudación de fondos del Partido Republicano.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el operativo se inició tras una alerta emitida por agentes federales vestidos de civil que detectaron la presencia de una persona en actitud sospechosa dentro de la propiedad. El incidente ocurrió el domingo 2 de agosto y dio paso a una investigación conjunta entre distintas agencias.

🇺🇸 Un hombre armado fue arrestado en las inmediaciones del Trump National Golf Club, en California, tras haber acampado en el lugar antes de la visita del presidente Trump. El zurdo portaba un fusil AR modificado, equipos de radio, una pistola calibre 45, chaleco antibalas y… pic.twitter.com/vYvnoQjW5a — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 4, 2026





Sospechoso fue intervenido dentro de la propiedad

Según el reporte oficial, el hombre recorría las instalaciones mientras tomaba fotografías y grababa videos del lugar. Agentes de la comisaría de Lomita realizaron la intervención e identificaron al detenido como Jeanine John Taele, de 38 años y residente de la ciudad de Downey.

Durante el registro personal, los policías encontraron un cargador con 16 municiones de punta hueca oculto en uno de sus bolsillos. Posteriormente, inspeccionaron el vehículo del sospechoso y hallaron una pistola cargada con una bala en la recámara, además de otro cargador con municiones del mismo tipo.

Investigación quedó en manos del FBI

Tras la detención, detectives de la Oficina de Delitos Graves del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI allanaron la vivienda del sospechoso, donde encontraron más armas, cargadores de alta capacidad y cuadernos con anotaciones consideradas de interés para la investigación. Las autoridades informaron que Jeanine John Taele fue arrestado por portar un arma de fuego oculta y munición perforante prohibida, mientras que el caso fue remitido a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles para evaluar la presentación de cargos.

El mandatario tenía previsto participar en una actividad de recaudación de fondos organizada por el Comité Nacional Republicano en su club de golf de Rancho Palos Verdes. Tras su paso por Los Ángeles, el mandatario viajará a Las Vegas para promover propuestas de alivio fiscal, en medio de cuestionamientos del gobernador Gavin Newsom por el objetivo de su visita a California.