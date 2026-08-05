La diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, presentó el Proyecto de Resolución Legislativa 00001-2026-2031-CD, con el que propone modificar el artículo 26 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La iniciativa plantea que los legisladores participen presencialmente en las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente, las comisiones y otros órganos parlamentarios.

El proyecto establece que la participación virtual únicamente pueda utilizarse cuando los diputados cuenten con licencia por viaje fuera de Lima o al extranjero, o por motivos de enfermedad. En este último caso, Huilca señaló que se debería presentar “un certificado médico oficial” como sustento.

La propuesta cuenta con al menos cuatro firmas, entre ellas las de la propia Huilca, Harvey Colchado, César Holguín y José Marcelo Salazar.

Huilca explicó que busca precisar la modalidad de participación porque, a su criterio, la redacción actual no establece expresamente que la asistencia deba ser presencial.

“Porque bajo esa puerta abierta, que si bien es cierto se adecuó durante la pandemia, hemos seguido teniendo sesiones virtuales hasta el último día (del anterior Congreso). Bajo el reglamento anterior, similar al actual -y aprobado por los antiguos parlamentarios- se podría seguir sesionando de forma virtual. Incluso apelando a votar por celular, que me parece una barbaridad”, expresó para RPP.