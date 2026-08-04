El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento nombró a Carlos Manuel Yáñez Lazo como presidente ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), según la Resolución Suprema N.° 009-2026-VIVIENDA.

Yáñez Lazo, General de Brigada del Ejército del Perú en situación de retiro, tiene más de 34 años de servicio y experiencia en gestión pública, seguridad, infraestructura y prevención de riesgos. Entre sus anteriores funciones se encuentran la jefatura institucional de Cenepred e Indeci.

También estuvo a cargo del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), fue jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República y se desempeñó como agregado militar del Perú en España. Recientemente brindó servicios especializados en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

El nuevo titular del OTASS es doctor en Ciencias de la Educación y cuenta con maestrías en Gestión Pública, Administración de Empresas y Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático.