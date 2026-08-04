La tarde del último martes, las frecuencias de tren que van y que retornan de Machu Picchu con destino Ollantaytambo y Cusco, fueron canceladas totalmente debido a un incendio forestal en un tramo de la vía.

A través de un comunicado de la Comisaría de Ollantaytambo, se dio cuenta sobre un incendio forestal de topo ‘subterráneo’, que se desarrollaba a la altura del Kilómetro 107 del tendido férreo.

Las autoridades dieron cuenta que el incendio abarca una zona de una hectáreas aproximadamente, siendo sofocado por una brigada compuesta por 21 combatientes forestales.

" Al ser un incendio de tipo subterráneo se queman las raíces de plantas y árboles, originado la caída de rocas y ramas hacia la vía férrea", se lee en el comunicado.

De momento unntren vigía de Sernanp se halla en la zona, monitoreando el evento para ver Las condiciones para restablecer el paso de trenes paulatinamente.

DATO:

- Debido a la denominada temporada alta de turismo en Machu Picchu, todas las frecuencias de tren van llenas y es muy complicado conseguir asientos, Cultura Cusco aún no se ha pronunciado acerca de los turistas que no podrán llegar a tiempo a Machu Picchu y que perderán su horario de ingreso a la antigua ciudad inca.