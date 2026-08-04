El candidato a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) por el partido Acción Popular, Enrique Alva Rojas, aseguró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación que presentó luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo determinara la improcedencia de su lista.

VER MÁS| El Niño: alcalde de Trujillo se reunirá con presidenta Keiko Fujimori para impulsar obras de prevención

En campaña

Con esto, según dijo, continúa con su campaña de cara a los comicios que se desarrollarán el próximo 4 de octubre.

“¡Seguimos en carrera! El Jurado Nacional de Elecciones declaró fundada nuestra apelación, confirmando nuestra participación en la contienda electoral por la provincia de Trujillo. Este es un triunfo de la democracia y del respeto al derecho de participar”, posteó a través de su cuenta de X [antes Twitter].

Asimismo, en declaraciones para N60 Noticias, Alva cuestionó la resolución del JEE de Trujillo que casi lo dejó fuera de las elecciones. “No sé qué tiene el Jurado contra mi partido, no nos dejó competir en la nacional (elecciones generales de abril último) y ahora casi no me deja competir en la provincial”, aseguró.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, el JNE no publicaba la resolución admitiendo la apelación del candidato. Incluso, indicaba que el resultado de la votación todavía estaba “pendiente”.

Proceso

Como informó Correo en su momento, el JEE Trujillo emitió la Resolución N° 01519-2026-JEE-TRUJ/JNE, de fecha 8 de julio, declarando improcedente la lista municipal de Acción Popular.

Según el documento, la agrupación no cumplió con la cuota de jóvenes que establece que al menos el 20% de los candidatos a regidores deben tener entre 18 y 29 años. Esto es un “requisito de ley no subsanable”.

Acción Popular apeló esa decisión y el 1 de agosto el JNE realizó la audiencia en donde le habría dado la razón, disponiendo que continúe en carrera.