La presidenta Keiko Fujimori informó que la empresa Arca Continental Lindley, embotelladora de Coca-Cola en el Perú, invertirá 1.000 millones de dólares en el país durante los próximos cinco años. El anuncio fue realizado luego de una reunión con los directivos de la compañía y de un recorrido por la planta de producción ubicada en el distrito de Pucusana.

La inversión forma parte del plan de desarrollo que la empresa ejecutará en territorio nacional durante el próximo quinquenio. Con este anuncio, el Gobierno destacó una nueva apuesta del sector privado por ampliar sus operaciones en el país.

Ejecutará obras por impuestos

Durante la actividad, la mandataria indicó que Arca Continental Lindley destinará otros 90 millones de dólares para la ejecución de proyectos mediante el mecanismo de obras por impuestos. Estos recursos estarán orientados al desarrollo de infraestructura en coordinación con las entidades correspondientes.

El mecanismo permite que las empresas financien proyectos públicos y posteriormente descuenten ese monto del pago de determinados tributos. Esta modalidad ha sido utilizada para impulsar obras en distintas regiones del país.

Apoyo frente al fenómeno El Niño

La presidenta también informó que la empresa brindará apoyo para atender a las poblaciones que podrían verse afectadas por el fenómeno El Niño en los próximos meses. Como parte de ese compromiso, entregará dos millones de litros de agua y 150 mil mantas para las zonas que enfrenten las consecuencias del evento climático.

La ayuda humanitaria busca reforzar las acciones de respuesta ante posibles emergencias ocasionadas por las lluvias y otros efectos asociados al fenómeno. El Ejecutivo señaló que estas medidas complementarán las labores de prevención y atención que vienen desarrollando las autoridades.

El anuncio fue realizado tras un encuentro entre la presidenta y los representantes de Arca Continental Lindley, seguido de una visita a la planta embotelladora de la compañía en Pucusana. Durante la actividad se presentaron los proyectos de inversión y las acciones de apoyo que la empresa prevé desarrollar en el país durante los próximos años.