El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre la renuncia irrevocable de Luis Rubio a su candidatura a la Alcaldía de Lima por dicha agrupación política. A través de sus redes sociales, el también candidato a primer regidor señaló que recibió la decisión con tristeza y pidió evitar interpretaciones sobre los motivos de la salida.

En su pronunciamiento, López Aliaga indicó que no cuenta con autorización para revelar las razones que llevaron a Rubio a dejar la candidatura. Según explicó, la decisión estaría relacionada con circunstancias personales que impiden al candidato continuar en la contienda electoral.

El exalcalde cuestionó las versiones que intentan explicar la renuncia sin conocer los motivos internos de la decisión. En esa línea, expresó que “especular los porqués para una decisión tan importante es no solo absurdo sino infame”.

Asimismo, el líder de Renovación Popular aseguró que continúa firme en la carrera electoral y que el partido mantiene su participación en los próximos comicios municipales. La agrupación deberá definir cómo continuará su lista para la Alcaldía de Lima tras la salida de su candidato.

La renuncia de Rubio ha generado debate en la opinión pública sobre el escenario que podría enfrentar Renovación Popular si obtiene la victoria en las próximas elecciones municipales. Rafael López Aliaga, quien actualmente ocupa la Alcaldía de Lima, está impedido de postular a una reelección inmediata para el mismo cargo.