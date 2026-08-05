La Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Ayacucho inició un curso de capacitación dirigido a 50 integrantes de las Compañías de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres de la IV División del Ejército-Comando Especial del valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (CE-Vraem). La formación busca fortalecer la preparación del personal militar ante situaciones de emergencia, incluyendo los posibles impactos del fenómeno El Niño.

El programa tendrá una duración de cinco días y permitirá desarrollar capacidades para intervenir en escenarios de riesgo. Los participantes recibirán conocimientos orientados a mejorar la atención de la población durante desastres naturales y otras emergencias.

⚠️ Más preparación para responder cuando el país más lo necesita.



✅ 50 efectivos del Comando Especial Vraem fortalecen sus capacidades para actuar ante emergencias y el fenómeno El Niño mediante un curso especializado del @indeciperu en Ayacucho. pic.twitter.com/hZJs9ndsLk — Mindef Perú (@MindefPeru) August 4, 2026





¿Qué incluirá la capacitación?

Durante la jornada inaugural, especialistas del Indeci Ayacucho realizaron un módulo sobre la implementación de albergues temporales para personas afectadas por desastres. El curso también contempla contenidos relacionados con primeros auxilios, sistema de comando de incidentes, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas de nivel liviano y combate de incendios forestales.

La capacitación cuenta con la participación de instructores del Escuadrón de Emergencia y Sanidad de la Policía Nacional del Perú, así como del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La intervención de estas entidades busca reforzar la coordinación entre las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Preparación frente a eventos climáticos

El Ejército viene fortaleciendo la preparación de sus unidades de intervención rápida para atender emergencias en diferentes zonas del país. Estas acciones toman relevancia ante la posibilidad de eventos climáticos que puedan afectar a diversas regiones.

La capacitación desarrollada en Ayacucho forma parte de las medidas orientadas a mejorar la atención ante desastres naturales. El objetivo es contar con personal preparado para actuar de manera coordinada y oportuna en beneficio de la población.