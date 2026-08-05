El papa León XIV llegará al Perú el próximo miércoles 11 de noviembre como parte de una gira por Sudamérica, según información obtenida por RPP. El recorrido del pontífice también incluirá visitas a Argentina y Uruguay antes de su llegada al territorio peruano.

La fecha de arribo fue comunicada mientras continúa el proceso de organización de la visita papal. Hasta el momento, la Santa Sede no ha informado oficialmente la duración de la permanencia del papa ni la agenda completa de actividades.

Vaticano evalúa ciudades para la visita

Una comisión enviada por el Vaticano llegó al Perú el mes pasado para revisar las condiciones de las ciudades que podrían formar parte del recorrido. Durante su visita técnica, los representantes evaluaron Pucallpa, Chiclayo y Cusco como posibles destinos para las actividades del pontífice.

El especialista en temas de la Iglesia Católica Kurth Mendoza explicó que la delegación verificó aspectos relacionados con seguridad, infraestructura y coordinación con los medios de comunicación. También señaló que el equipo remitirá un informe al papa León XIV para que tome la decisión final sobre las ciudades que visitará.

Sobre el proceso de evaluación, Mendoza detalló que la comisión revisa las propuestas presentadas por las autoridades eclesiásticas del país. Según explicó la “comisión ha venido a constatar los lugares que las autoridades de la iglesia han propuesto”.

El especialista indicó que podría realizarse una nueva visita de la delegación del Vaticano para avanzar con el plan de seguridad del viaje. Además, precisó que este equipo cuenta con personal encargado de evaluar las condiciones necesarias para el desplazamiento del pontífice.

Gobierno coordinará preparativos

La presidenta Keiko Fujimori informó que su administración brindará apoyo a la Conferencia Episcopal Peruana durante la organización de la visita. El objetivo es coordinar las medidas necesarias para facilitar las actividades que realizará el papa León XIV en el país.

La mandataria señaló que existe disposición para colaborar en la planificación del recorrido y garantizar las condiciones para el desarrollo de la agenda papal.

“Le hemos dicho también que el Gobierno se pone a disposición para hacer todas las coordinaciones y garantizar que esta visita sea larga, exitosa y sobre todo que llegue a la mayor cantidad de peruanos”, señaló.

La programación definitiva del viaje dependerá de la confirmación oficial del Vaticano. Mientras tanto, las autoridades peruanas y representantes de la Iglesia continuarán con las coordinaciones previas para la llegada del pontífice.